Vijftiger die voetgangers beschoot met loodjesgeweer blijft aangehouden, dossier doorverwezen naar de correctionele rechtbank

MechelenMechelaar Jean V.B. (51) is dinsdag door de raadkamer in Mechelen doorverwezen naar de correctionele rechtbank. De man zit sinds eind juni in de gevangenis omdat hij wordt verdacht van het beschieten van enkele voetgangers met een loodjesgeweer .

De politie van Mechelen-Willebroek kreeg sinds begin mei verschillende meldingen binnen van mensen die beweerden te zijn beschoten met een loodjesgeweer. Opvallend genoeg gebeurde dat steeds op de Melaan ter hoogte van het kruispunt met de Taborstraat. In totaal zouden er zich uiteindelijk vijf slachtoffers waaronder twee minderjarigen melden. Bij één van de slachtoffers moest het kogeltje operatief worden verwijderd.

Na doorgedreven onderzoek van de lokale recherche kon de politie een verdachte arresteren. Het ging om de 51-jarige V.B. die in een appartement ter hoogte van het kruispunt woont. De man werd opgesloten in de gevangenis. Hij ontkent niet dat hij heeft geschoten, maar betwist wel dat hij dit opzettelijk heeft gedaan in de richting van voetgangers.

Onderzoek afgerond

Iets wat zijn advocaat Véronique Gysbrechts ook dinsdag herhaalde na zijn vierde verschijning voor de raadkamer in Mechelen. De advocate vroeg om haar cliënt vrij te laten onder voorwaarden of met een enkelband, maar daar ging de voorzitster van de raadkamer niet mee akkoord. Wel werd er geoordeeld dat het onderzoek is afgerond en dat de zaak kan worden doorverwezen naar de correctionele rechtbank.

De vijftiger wordt momenteel verdacht van opzettelijke slagen en verwondingen met de verzwarende omstandigheid dat er minderjarige slachtoffers bij betrokken zijn. Wanneer de zaak voor de rechter zal komen, is nu nog niet geweten. Vermoedelijk wordt de zaak zeer binnenkort ingepland. Of ze al meteen zal kunnen worden gepleit, is nog niet duidelijk. Voorlopig meldden er zich nog geen burgerlijke partijen in de zaak.

Meester Gysbrechts en haar cliënt overwegen nu wel nog om in beroep te gaan tegen de beslissing van de raadkamer om de man tot die tijd in voorhechtenis te houden.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.