Viertal staat terecht voor drie vechtpartijen: “Dit zijn ordinaire vechtersbazen die graag klappen uitdelen"

Mechelen Struik vat vuur door kortslui­ting aan tuinver­lich­ting

De brandweer van Mechelen is maandagnamiddag kort na 14.00 uur moeten uitrukken naar de Geerdegemdries. Een stuik die dichtbij een woning stond, had er vuur gevat. De bewoners van die woning probeerden eerst zelf nog de brand te blussen, maar kregen de brand niet volledig gedoofd. De brandweer moest voornamelijk nablussen. De schade bleef beperkt de struik. Vermoedelijk is het vuur ontstaan door een kortsluiting aan de tuinverlichting. Gewonden vielen er niet.

2 mei