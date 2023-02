Viertal blijft in cel na ontdekking cocaïnewasserij in Battel: “Erg zeldzaam. In Vlaanderen werd er nog maar eentje opgedoekt”

Mechelen “Gerechts­ge­bouw en stadhuis niet gericht geviseerd”: Dertigers blijven aangehou­den na aanslag met molotov­cock­tails

De raadkamer in Mechelen heeft dinsdag de aanhouding van twee 36-jarigen bevestigd. Het duo werd recent opgepakt in het onderzoek naar de aanslagen op het Mechelse gerechtsgebouw en het Huis van de Mechelaar. Wat hen bezielden maakt nu nog steeds deel uit van het verdere onderzoek. “Maar het was niet hun bedoeling om schade aan te richten”, klinkt het.

7 februari