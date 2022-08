Viertal blaast oud Mechels bier nieuw leven in: “Vertrokken vanuit een recept dat werd teruggevonden in oude facturen”

Battel Stroomgene­ra­tor van lunapark in Leuvense Vaart geduwd: “Dit zijn geen kwajongens­stre­ken meer”

De Mechelse brandweer is zaterdag een stroomgenerator uit de Leuvense Vaart moeten gaan halen. Deze diende voor de elektriciteit in het Lunapark van de kermis in Battel. De politie is een onderzoek opgestart.

14 augustus