Verzameleditie Gouden Carolus brengt ode aan straffe vrouwen

Ook te zien op het etiket: enkele begijnen. Hildebrandt vindt deze vrouwen inspirerend. “Begijnen waren echte onderneemsters. Door de handen in elkaar te slaan, verdienden ze hun eigen kost én bouwden ze mee aan de toekomst. Dat was toen niet vanzelfsprekend. Toch behielden ze ook elk hun eigenheid.”

2.000 flessen

Charles Leclef, eigenaar van Brouwerij Het Anker, is blij met de keuze. “Onze brouwerij werd in de middeleeuwen gesticht door de begijnen. Ze brouwden hier bier in hun krankenhuis omdat water niet drinkbaar was. Het is dus niet meer dan logisch dat zij een plekje krijgen in de reeks Collector’s Edition van ons bekendste bier.”