“Verzadigingspunt van De Nekker is bereikt”: Recreatiedomein kan toestroom niet meer slikken en sluit

MechelenMet temperaturen tot 34 graden gingen heel wat mensen zaterdag op zoek naar verkoeling. En velen onder hen hadden hetzelfde idee: “Zwemmen in de vijver van de Nekker.” Even na het middaguur kon het park die toestroom niet meer slikken en moest het zijn toegangspoort noodgedwongen sluiten.

Al vanaf de opening kwamen de bezoekers van het recreatiepark toestromen. Rond het middaguur stond de parking al volledig vol. Bezoekers lieten hun auto’s dan maar achter in de buurt. Omstreeks 15.30 uur bereikte het Provinciale Recreatiedomein zijn maximumcapaciteit. Zowel de stad als de politie van Mechelen-Willebroek vroegen in samenspraak met de directie van het park om weg te blijven.“Het verzadigingspunt was bereikt”, zegt Dirk Van de Sande van de politiezone Mechelen-Willebroek.

MECHELEN - De parking van de Nekker was volledig volzet. © Marc Aerts

6.000 bezoekers

De politie kwam ter plaatse om bezoekers, die alsnog naar het recreatiedomein waren afgezakt, in te lichten. Omstreeks 16.00 uur besliste het recreatiepark om zijn deuren te sluiten en liet het geen nieuwe bezoekers meer toe. Op dat moment bevonden er zich naar schatting nog zo’ 6.000 mensen in het park.“Momenteel zijn alle tickets voor het domein uitverkocht”, meldde het provinciale domein op zijn sociale media. “Het was niet meer mogelijk om zonder ticket het domein te betreden.”

Heel wat mensen die alsnog wilden komen afkoelen in de vijver van het recreatiepark moesten dus noodgedwongen opnieuw huiswaarts keren. “Dit is niet leuk”, zegt Hassan (22) uit Sint-Katelijne-Waver.Hij wilde nog snel voor zijn avondshift even zijn vrienden gaan bezoeken aan de vijver van het park. Die waren eerder op de dag al naar daar getrokken, maar hij mocht dus niet meer binnen. “Er zal dus een andere manier moeten worden gezocht om af te koelen”, klonk het nog.

MECHELEN - Op de Dijle werd er gesupt. © Marc Aerts

Zonnekloppers

Ondanks het park werd afgesloten en de politie een oogje in het zeil hield, probeerden enkelen om alsnog over de omheiningen te klimmen. Her en der lukte dat, op sommige plaatsen werden ze opgemerkt, aangesproken en terug richting uitgang gestuurd. Ernstige incidenten werden er niet gemeld. Ook elders in de stad werd er her en der verkoeling gezocht.

Niet enkel op de terrasjes op de Grote Markt en op de Vismarkt, maar ook op de Dijle. Daar werd er volop gesupt. In de kruidtuin werd er dan weer volop van de zon genoten. “Even een kleine pauze tussen de blok door”, zei Margot (21) die in Brussel handelsingenieur studeert. Terwijl zij aan het zonnen was, leefde haar vriendin Antje (19) zich uit in haar schilderijen.

MECHELEN - Vriendinnen Margot en Antje kwamen zonnen in de Kruidtuin. © Marc Aerts

