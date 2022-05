Verwittigde vrouw (35) te laat de hulpdiensten nadat partner van trap viel? Parket eist 6 maanden cel voor schuldigverzuim.

MechelenEen 35-jarige vrouw riskeert een celstraf van 6 maanden met uitstel voor schuldigverzuim. In september 2019 verwittigde ze volgens het parket te laat de hulpdiensten nadat haar partner in dronken toestand van de trap was gevallen. Later overleed de man in het ziekenhuis aan de gevolgen van een ernstige schedelbreuk.