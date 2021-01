“Verwerpelijk”: valse fotomontage vergelijkt vaccinatieslogan met nazispreuk

Mechelen Dieven forceren raam van apparte­ment

18 januari Langs de Europalaan in Mechelen-Zuid heeft een dief ingebroken in een appartement op de tweede verdieping. Volgens de politie van Mechelen-Willebroek werd er achteraan een raam geforceerd. Eens binnen werd de woning volledig doorzocht. Of er ook een buit werd gemaakt, is nog niet bekend.