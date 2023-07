Verwarde bestuurder rijdt verloren op Tangentfietspad

RESTOTIP. Bar Ista Latino / Yam Mie Yam: Latijnse cocktails en Aziatische gerechten nemen je meteen mee op reis

Mix Zuid-Amerikaanse cocktails met Aziatische gerechten en je krijgt hét vakantiegevoel bij uitstek midden in het centrum van Mechelen. Bij Bar Ista Latino / Yam Mie Yam op de Mechelse Veemarkt waan je je meteen in het buitenland, zeker als het zonnetje schijnt op deze prachtige locatie. Onze journalist ging alvast even proeven van de culinaire menukaart.