Verkeerssignalisatie en kleine aanpassingen maken negen schoolomgevingen veiliger

Mechelen ‘Vluchte­lin­gen­dorp Montreal’ krijgt vorm: stad overweegt ook kantoorge­bou­wen in te zetten

Op de parking van het failliete hotel Montreal in Mechelen werd dinsdagochtend de eerste van in totaal negentien woonunits geleverd voor de opvang van Oekraïners. De huisjes van 24 of 31 vierkante meter zullen de komende maanden onderdak bieden aan ruim veertig vluchtelingen. Hetzelfde aantal personen kan ook in het hotel worden opgevangen. En Mechelen is kandidaat om nog meer mensen onder te brengen, mogelijk in kantoorgebouwen.

15 maart