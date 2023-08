Verkeersongevallen met gewonden in politiezone Rivierenland

“Terwijl de vlammen uit dak sloegen, bleven de bewoners doorslapen”: tien jaar geleden voorkwamen spelers van KFC Walem ramp in WZC Batten­broek

“Is het al zo lang geleden? Daar schrik ik van.” Aan het woord is Gwen Vermeeren, hoofdverpleegster in rusthuis Battenbroek. Eind deze maand is het tien jaar geleden dat een zware brand uitbrak in het rusthuis in Walem, een gehucht in Mechelen. Meer dan zestig bewoners moesten in allerijl worden geëvacueerd. Dat een ramp vermeden werd, is grotendeels te danken aan de ‘helden van KFC Walem’. “Op dat moment stonden we er niet bij stil, pas toen we in de bloemen werden gezet, sijpelde het besef door”, vertellen ze vandaag.