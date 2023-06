Verhuisde kleinhandelsmarkt goed gestart: “Maar waar blijft elektriciteit?”

Zennebrug in Hombeek heeft opnieuw zijn wapen­schild, met dank aan inwoner: “Totale restaura­tie met de oorspronke­lij­ke kleuren”

Aan de Zennebrug in Hombeek werd vandaag het gerestaureerde wapenschild van Hombeek voorgesteld. Het wapenschild was in slechte staat, omdat het er meer dan 53 jaar in weer en wind had gehangen. Stad Mechelen liet dit bord restaureren, op aangegeven van inwoner Ivo Cammaer. “Tijdens een fietstocht vroeg ik me af wat er ons wapenschild was gebeurd”, aldus Ivo.