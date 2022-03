Verhuis Speelgoedmuseum loopt jaar vertraging op

In het najaar van 2020 kwam een einde aan een lange zoektocht naar een nieuw thuis voor het Speelgoedmuseum. De publiekstrekker kondigde aan in de zomer van 2022 de intrek te zullen nemen in het nieuwe station van Mechelen.

Inpakken moeten ze voorlopig echter nog niet doen in de Nekkerspoelstraat 21. De verhuis loopt zeker een jaar vertraging op. De NMBS heeft meer tijd nodig om de ruimte op de ondergrondse verdieping aan te passen.

Bestemmingswijziging

“De belangrijkste reden van vertraging is gerelateerd met de bestemmingswijziging naar publiekstoegankelijke ruimte op de nieuwe site die de nodige aanpassingen vragen in verband met brand en veiligheid en dus bijkomende infrastructuurwerken en vergunningsprocessen moeten doorkruisen”, zegt Eefje Boonen, communicatieverantwoordelijke van het Speelgoedmuseum.

“Wij werken achter de schermen naarstig verder aan de uitwerking van het nieuwe Speelgoedmuseum. Op deze manier bereiden we ons zo goed mogelijk voor op de verhuis. Wij nemen deze tijd om het concept verder kwalitatief te onderbouwen.”

“Triestige vaststelling”

Nieuwe richtdatum is nu de zomer van 2023. Dat betekent dat het Speelgoedmuseum langer blijft in het Novagebouw. Het sloot daarover een overeenkomst van tijdelijke bezetting tot eind volgend jaar met de stad, die eigenaar is van het gebouw. Verlenging is mogelijk.

Gemeenteraadslid Freya Perdaens (N-VA) vindt het een triestige vaststelling dat het Speelgoedmuseum nog wat langer moet werken “in een gebouw dat al jaren op is”. “Het museum verdient beter dan dit.”

Onroerende voorheffing

Volgens Cultuurschepen Björn Siffer (Vld-Groen-M+) is het niet halen van de timing buiten de wil van de stad om. “We zijn daar niet gelukkig mee. We hadden liever dat sneller kon worden gestart met het nieuwe businessplan, ook omdat het een verhoging van het aantal bezoekers voorzag.”

Bovendien kost de vertraging de stad geld, want het is de stad die instaat voor de onroerende voorheffing – een dikke 40.000 euro - en de verzekering van Nekkerspoelstraat 21. “Belangrijk is dat de continuïteit verzekerd blijft. Dat is de taak van een stad die haar erfgoed naar waarde schat”, aldus Siffer.

Momenteel wordt overigens ook gekeken naar de museumcollectie, die jaren terug aan de stad werd overgedragen in ruil van een jaarlijkse dotatie van 50.000 euro. Er is immers geen ruimte om alles mee te nemen naar de nieuwe locatie, dus gaan enkel de meest waardevolle stukken mee.

Nekker Nova

Wat er na de verhuis van het Speelgoedmuseum met de Novatoren zal gebeuren, staat overigens ook nog niet helemaal vast. De stad denkt aan een woonproject voor starters, maar ook aan andere voorzieningen om de buurt te versterken. Het wil dat realiseren in een publiek-private samenwerking.

Dat in het kader van project Nekker Nova, dat een nieuwe entree moet geven aan de wijk Nekkerspoel. Naast het Novagebouw omhelst dat project onder meer het aangenamer maken van de spoorwegtunnels en van de publieke ontmoetingsruime zoals het Ontvoeringsplein.

De ideeën voor Nekker Nova gaan al jaren mee. De Vlaamse overheid maakte in december al wel 3,5 miljoen euro vrij.