Verdachte van aanranding in Mechels station stapt zelf naar politie: “Niet gekend bij politie en gerecht”

Margot stapte na de feiten naar de politie. Vorige week kreeg ze de melding dat het onderzoek voorlopig geen gevolg kreeg, omdat de dader niet geïdentificeerd kon worden. In een brief naar minister van Justitie Vincent Van Quickenborne uitte ze daarover haar teleurstelling. De beelden van de verdachte werden op woensdag alsnog vrijgegeven. Diezelfde avond nog stapte de man die op de camerabeelden te zien was naar de politie. “Door onze politiezone werd een opsporingsbericht verspreid met de foto’s van een verdachte van aanranding van de eerbaarheid met betrekking tot feiten in het station van Mechelen op 2 december 2022. De man op de beelden heeft zich woensdagavond aangeboden op ons politiecommissariaat. Hij heeft een verklaring afgelegd over de feiten en mocht na het verhoor beschikken. Hij is niet eerder gekend bij politie en gerecht”, aldus Kristof Aerts van parket Antwerpen.