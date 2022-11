Verdachte in zware vechtpartij aan hogeschool die ook pakketjes over gevangenismuur gooide, krijgt voorwaardelijke celstraf

MechelenDe rechter in Mechelen heeft de Jordy G. (24) veroordeeld tot een celstraf van 12 maanden met probatie-uitstel. G. gooide afgelopen zomer een pakketje met drugs en een iPhone over de gevangenismuur. Op dat moment was hij voorwaardelijk vrij in het onderzoek naar een zware vechtpartij waarbij een andere jongeman zwaargewond raakte .

De camera’s in het Caputsteenpark aan de gevangenis van Mechelen waren afgelopen zomer getuige van hoe een onbekende man op twee verschillende data een pakketje over de gevangenismuur gooide. Achteraf bleken er in de pakketjes drugs, iPhones en kabels te zitten. De politie kon die verdachte individu zeer snel identificeren en arresteren. Onder meer omdat hij hen erg bekend voorkwam. G. was namelijk kort voor deze feiten voorwaardelijk vrijgelaten in een onderzoek naar een zware vechtpartij aan de hogeschool in Mechelen.

Bijkomstige dagvaarding

Daarbij raakte een jongeman zwaargewond. Het slachtoffer zweefde toen even tussen leven en dood. Dat proces zal in januari 2023 worden gepleit op de rechtbank in Mechelen, maar voor het overgooien van de pakketjes over de gevangenismuur had het parket de 24-jarige bijkomstig gedagvaard. Op zitting eiste het parket hiervoor een effectieve celstraf van 18 maanden effectief een geldboete tot 8.000 euro. De feiten werden niet betwist. Omwille van medische reden liet hij zich vorige maand vertegenwoordigen door zijn raadsman Bart Vanmarcke.

Sukkelstraatje

Hij excuseerde zich in zijn naam: “Mijn cliënt kampt al jaren met een zware alcohol- en drugsverslaving. Sinds het moment dat hij is afgestudeerd heeft hij gebroken met zijn ouders en is hij in een sukkelstraatje terecht gekomen. Veelal was hij ook thuisloos.” De advocaat vroege een straf met uitstel. “Op die manier kan hij zijn leven opnieuw beginnen op te bouwen”, besloot meester Vanmarcke. Na beraad ging de rechter hier op in. Zij veroordeelde G. tot een celstraf van 12 maanden en een geldboete van 8.000 euro met uitstel.

De komende vijf jaar moet hij zich wel aan enkele voorwaarden houden.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.