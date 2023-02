Verdachte (19) gearresteerd in onderzoek naar aanslag op woning in Mechelen

De politie heeft een verdachte kunnen identificeren voor de aanslag met een brandbom op een woning in de Bethaniënstraat in Mechelen. Het gaat om een 19-jarige Nederlander. Hij wacht momenteel daar in de gevangenis op zijn overlevering.

De jonge Nederlander kon al vrij snel na de aanslag in de nacht van woensdag 15 op donderdag 16 februari jongstleden worden geïdentificeerd. Dit op basis van camerabeelden. “Er werd toen een Nederlands voertuig opgemerkt. Het voertuig had bewegingen gemaakt die mogelijks in verband stonden met de feiten", luidt het Antwerpse parket. “Zo kwam de wagen kort voor de feiten in de buurt en verliet het voertuig kort na de feiten opnieuw de plaats.”

Brandstichting bij nacht

Bij de aanslag op de woning vielen er geen gewonden. Er was wel sprake van heel wat materiële schade. Zo raakten de gevels van twee woningen beschadigd en liep ook een geparkeerd voertuig schade op. De politie kwam na de aanslag ter plaatse en stelde een perimeter in. Ontmijningsdienst DOVO, het labo en een branddeskundige werden eveneens naar de Bethaniënstraat gestuurd voor de nodige vaststellingen. Inmiddels werd ook het parket ingelicht.

Zij vorderden op hun beurt een onderzoeksrechter. “Voor opzettelijke brandstichting bij nacht in een bewoond pand met vermoeden van menselijke aanwezigheid en deelname aan een criminele organisatie”, zegt het parket nog.

Volledig scherm MECHELEN - Politie start onderzoek na aanslag met molotovcocktail op woning in Mechelen © Tim Van der Zeypen

Quote De jongeman werd als bestuurder van het voertuig opgemerkt. Hij kon worden gearres­teerd dankzij de goede samenwer­king tussen Nederland en België Parket van Antwerpen

Of er een link was met het geweld in het drugsmilieus maakte deel uit van het verdere onderzoek. Maar vermoedens waren er wel. Onder mee omwille van de modus operandi van de aanslagpleger en het feit dat hij de aanslag met de brandbom zelf had gefilmd.

Dat bleek uit bewakingscamera's aan een woning in de buurt. De zelfgemaakte beelden van de aanslag doken her en der ook op. Op basis van alle camerabeelden kon de verdachte in dezelfde dag als de aanslag al worden geïdentificeerd. “Het gaat om een 19-jarige man die als bestuurder van het betrokken voertuig was opgemerkt”, klinkt het nog bij het parket. “Dankzij een goede samenwerking tussen politie en justitie in zowel België als in Nederland kon de verachte snel worden gearresteerd.”

Overlevering

Over zijn motieven communiceert het parket voorlopig niet. Verder onderzoek zal nu moeten duidelijk maken waarom de negentienjarige vanuit Nederland naar Mechelen trok om hier een aanslag te komen plegen met een brandbom. Ook is nog niet geweten of er een link is met een tweede aanslag op een Mechelse woning in de Kalverenstraat. Voorlopig blijft de jonge Nederlander opgesloten in de gevangenis. “Wij hebben inmiddels wel al de overlevering van de tiener aan ons land gevraagd”, besluit het parket.

LEES OOK:

Volledig scherm MECHELEN - Politie start onderzoek na aanslag met molotovcocktail op woning in Mechelen © Tim Van der Zeypen

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.