Verboden duiven te voederen in je achtertuin: Mechelaars riskeren 350 euro boete

Vooral het stadscentrum en de stations worden geplaagd door grote duivenpopulaties. Om het probleem op een diervriendelijke manier aan te pakken, verspreidt de stad op drie plaatsen maïskorrels met een anticonceptiemiddel in verwerkt. “Sindsdien kunnen we een algemene daling van 34 procent optekenen”, zegt schepen van Dierenwelzijn Vicky Vanmarcke. “De resultaten tonen duidelijk aan dat onze aanpak effectief is.”

In de omgeving van het station van Nekkerspoel is een daling van de duivenpopulatie met 29 procent op te tekenen, rond congrescentrum Lamot is dat 14 procent. In de buurt van het centraal station bleef de situatie wel nagenoeg status quo. De stad ging daarom eind vorig jaar over op het eenmalig vangen van duiven om hier een oplossing te bieden. Ook nieuwe locaties voor het plaatsen van voedingsdispensers worden gemonitord.