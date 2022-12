Verbindend Mechelen voert opnieuw protest tegen heraanleg van Vesten: “Het is gewoon een hel”

Geen schokef­fect bij Nijlen dat ondanks trainers­wis­sel ook verliest bij Beringen (3-0): “Veel goeie wil, maar beloning blijft uit”

Begin deze week ging Sam Vermeulen aan de slag als T1 bij Nijlen en dan is het altijd afwachten of zo’n aanstelling van een nieuwe coach resulteert in een schokeffect. Aan inzet was er geen gebrek bij de Nijlenaren op bezoek in Beringen, maar dat uitte zich geenszins in het resultaat, 3-0 werd het.

15:13