Veertiger moet acht jaar naar de gevangenis voor dubbele verkrachting van tienermeisje (13): “Zeer zwaarwichtige feiten met zeer jong slachtoffer”

Het meisje stapte in 2021 naar de politie. Kort daarvoor had ze de man leren kennen via sociale media. Hij deed zich voor als een zeventienjarige jongen. Twee keer werd er afgesproken. Een eerste keer aan het station in Mechelen, de tweede keer bij hem thuis. “En daar ging de voordeur op slot en bleef ze op slot”, luidde het vorige maand op zitting. “Het slachtoffer probeerde nog om buiten te geraken, maar dat lukte niet. Even later viel ze in slaap in de zetel. Ze werd plots wakker terwijl de beklaagde haar aan het uitkleden was.”