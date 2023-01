Veertiger ging er op bouwwerf vandoor met 120 kilogram koper: Parket vraagt 6 maanden cel

Voetbal tweede nationale b Ruben Smet en Racing Mechelen in slotminu­ten onderuit tegen Hasselt (1-2), top vijf loopt uit: “Match duurt langer dan vijfenveer­tig minuten”

Een slechte eerste helft, gestuntel in de defensie bij de 0-1 en een late strafschop bezegelden het lot van Racing Mechelen tegen Sporting Hasselt. Mrani had tussendoor wel voor de heerlijke gelijkmaker getekend op vrije trap, maar verder lieten de Mechelaars vooral in de tweede helft na zichzelf te belonen. Met vier op vijftien zijn de cijfers intussen wat ze zijn: onvoldoende. De kloof met de beoogde top vijf bedraagt zes punten en dus doet Racing er best aan zich snel te herpakken.

22 januari