Veertiger gewond bij kop-staartaanrijding

voetbal 3NB Racing Mechelen is kampioen! Mechelaars verliezen van Betekom (2-3) maar ook Pelt laat punten: “Van hel naar hemel in vijf minuten”

Racing Mechelen speelde een dramatische wedstrijd tegen Betekom en leek zijn titelviering ook bij de derde poging te zullen moeten uitstellen, maar vijf minuten voor tijd kregen de Mechelaars hulp uit onverwachte hoek. Net op het moment dat Yannick Put de 2-3 aansluitingtreffer scoorde, bracht ook Wellen de stand in evenwicht op bezoek bij Pelt (1-1). De sfeer sloeg om, het Oscar Vankesbeeckstadion ontplofte en toen ook in Pelt de partij werd afgefloten, was de veldbestorming al lang een feit. Racing Mechelen is kampioen.

24 april