Veertiger en ex riskeren celstraf van 1 jaar met uitstel voor cannabisplantage… van enkele plantjes

voetbal 1N Senne Vits en Rupel Boom pakken hoopgevend punt op bezoek bij Patro Eisden (0-0): “De vooruit­zich­ten zijn mooi”

In de rangschikking schieten de Steenbakkers er niet al te veel mee op, maar op mentaal vlak betekende het punt dat werd gepakt bij Patro Eisden een wereld van verschil, 0-0 was de eindstand. Na vier nederlagen op rij is de nul van de tabellen en bewees Rupel Boom vanuit een stevige organisatie dan toch een resultaat te kunnen neerzetten. Doelman Senne Vits, voor het eerst dit seizoen tussen de palen in competitieverband, was tevreden na afloop.

25 september