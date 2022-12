Veertiger drinkt op eerste werkdag én steelt rookmelders van nieuwe werkgever

De man is geen onbekende voor het gerecht. In augustus vorig jaar startte hij bij een nieuwe werkgever en al na één dag merkte die op dat er verschillende CO- en rookmelders waren gestolen. Toen de politie ter plaatse kwam om vaststellingen te doen, gedroeg de man zich verdacht waardoor hij de aandacht van de agenten trok. In zijn rugzak zaten verschillende gestolen spullen: twee CO-melders, twee CO 2 -melders en acht rookmelders. De man werd gearresteerd, hij was op dat moment ook onder invloed van alcohol.