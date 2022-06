Veertiger die celgenoot bedreigde en scheermes op diens keel zette, krijgt vier maanden cel

Mechelen Dieven viseren bestelwa­gen én personenwa­gen

Zowel in de Mechelsveldstraat als in de Stationsstraat hebben dieven ingebroken in voertuigen. Langs de Mechelsveldstraat werd er een gsm gestolen uit een bestelwagen. Deze was volgens de politie Mechelen-Willebroeken niet-slotvast afgesloten. In de Stationsstraat werd dan weer een laptop gestolen uit een personenwagen. Een raam van het voertuig raakte daarbij beschadigd. De politie is een onderzoek opgestart, de daders worden opgespoord.

