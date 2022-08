Veertiger betastte vrouw aan bushokjes op de Veemarkt: “Willen jullie mij oraal bevredigen?”

“Willen jullie mij oraal bevredigen”, die vraag stelde de veertiger aan twee vrouwen die op het moment van de feiten aan de bushokjes op de Veemarkt stonden. Dit bovendien kort nadat hij hen enkele keren in de buik en in de borsten had geknepen. De veertiger bleef de vrouwen ook een lange tijd lastigvallen. Totdat één van hen het beu werd en hem sloeg met een rol inpakpapier. Inmiddels was ook de politie opgebeld en ter plaatse gekomen.

Hij werd verhoord, maar terug vrijgelaten. Alleen moest de politie een vijftigtal minuten later opnieuw ingrijpen aan de Veemarkt. Opnieuw had de beklaagde een vrouw lastig gevallen en in het gezicht geslagen. Camerabeelden bevestigden de verhalen van de drie vrouwen. Op de beelden was ook te zien hoe de veertiger op de vrouw die had hij geslagen afwisselend op haar ging liggen, over haar benen wreef en probeerde te kussen.