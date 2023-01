Veertig minuten na diefstal van handtas van marktkramer kan politie de dieven al vatten: “Het drietal had wel al aankopen gedaan met gestolen bankkaart”

Het was de marktkramer zelf die de diefstal had opgemerkt. Dit omstreeks 13.50 uur. De handtas van de marktkramer was gestolen uit haar bestelwagen. Hierop werd de politie verwittigd. Die deed onmiddellijk nazicht op de camerabeelden en dankzij die beelden kon de politie de persoonsbeschrijving verspreiden van de drie mogelijke daders. Het slachtoffer zelf had inmiddels wel al vastgesteld dat het drietal verschillende aankopen had gedaan in het centrum van het Mechelen. En dit met haar bankkaart.

Fietspatrouille en ILR-team

“Amper veertig minuten na de melding kon een fietspatrouille al één verachte arresteren in de Stationsstraat in Mechelen”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Enkele minuten later volgde de arrestatie van de twee andere mannen. Dit gebeurde door het ILR-team in het centraal station. Alle drie verdachten kwamen niet enkel overeen met de persoonsbeschrijving, maar waren ook in het bezit van de gestolen goederen van de marktkramer alsook de producten die het drietal met de gestolen bankkaart hadden aangekocht.”

Gauwdiefstal

Verder trof de politie ook nog een gsm-toestel aan. Deze was eerder al gestolen bij een gauwdiefstal in de Hoogstraat in Mechelen. De drie mannen werden overgebracht naar het politiekantoor. Daar bleek dat het ging om drie mannen met een Tunesische, Algerijnse en Libische nationaliteit. Twee van hen zijn 27 jaar oud, de derde verdachte is 31 jaar oud. Na hun verhoor werden ze ter beschikking gestel van het parket en voor de onderzoeksrechter gebracht. Die besliste om hen aan te houden en op te sluiten in de gevangenis.

