Veelpleger (41) krijgt geen nieuwe kans meer na zoveelste diefstal met geweld

De 41-jarige R.M. uit Mechelen is veroordeeld tot een celstraf van 1 jaar effectief. M. werd schuldig bevonden aan een diefstal met geweld. Het werd zijn zoveel veroordeling. Hierdoor zag de rechter geen graten meer in een nieuwe kans.

Die werd op zitting vorige maand nochtans gevraagd door de verdediging van M. De advocaat van de veertiger vroeg een werkstraf en zei tegen de rechter dat feiten gebeurden omdat hij onder invloed was van drank en medicatie. Een probleem waar de Mechelaar al jaren mee kampt. “Kort voor deze feiten kon hij worden opgenomen voor zijn alcoholprobleem, maar in het weekend daarvoor dronk hij één glas alcohol. Hierdoor is hij hervallen en mocht hij niet meer deelnemen aan de begeleiding”, aldus de raadsman van M.

Zwart voor de ogen

Het slachtoffer van de diefstal met geweld woonde de zitting bij en stelde zich burgerlijke partij. Hij wilde niet dat de veertiger werd gestraft, maar zag wel graag zijn schade vergoed. “Want ik kreeg klappen en een elleboogstoot tegen mijn gezicht. Hierdoor werd plots alles zwart voor mijn ogen”, luidde het bij het slachtoffer. “Toen ik wakker werd was er een fles whisky, geld en andere spullen gestolen.” Het parket was wel strenger in haar vordering. Het eiste een celstraf van 13 maanden effectief.

Zwaar strafblad

Zij verwezen onder meer naar het negatieve strafblad van de veertiger. Sinds 2004 staan er verschillende veroordelingen voor diefstallen, slagen en verwondingen, weerspannigheid, belaging, afpersing, poging doodslag en zelfs verkrachting op zijn strafregister. Na beraad oordeelde de rechter dat een nieuwe kans niet opportuun was en veroordeelde de veertiger tot een effectieve celstraf van 1 jaar. Er werd ook nog een geldboete van 800 euro opgelegd. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.