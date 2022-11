Vechtpartij in café op Grote Markt, politie voert negen mensen naar commissariaat: “Eventuele link met voetbalderby wordt onderzocht”

“Onze collega’s konden de vechtpartij zondagavond meteen in de kiem smoren”, zegt woordvoerder van de lokale politie Mechelen-Willebroek Dirk Van de Sande. “Door die snelle interventie vielen er geen gewonden en was er ook geen grote schade. Kort na het incident werden negen personen meegenomen naar het politiecommissariaat, die we willen spreken over de precieze omstandigheden van het voorval. Door hen van de Grote Markt te verwijderen, konden we ook een verdere escalatie vermijden. Of er een link is tussen de schermutseling en de voetbalderby tussen Jong KV Mechelen en Racing Mechelen van zondagnamiddag, zal verder worden onderzocht.”