VDAB organiseert horecaworkshops op Grote Markt: “Personeelstekort leidt tot kleinere terrassen en minder bediening”

Mechelen Huwelijks­ju­bi­la­ris­sen ontvangen op Mechels stadhuis

Dertien koppels zijn het afgelopen weekend ontvangen geweest op het stadhuis van Mechelen. De stad vierde hun huwelijksverjaardag. Terwijl negen koppels hun huwelijksverjaardag vieren in juni, vierden vier van hen dat recent al in mei. Twee koppels vierden hun 65ste huwelijksverjaardag, voor vier anderen was het hun zestigste jubileum. Zeven koppels tot slot zijn vijftig jaar getrouwd. Alle koppels kregen uit handen van Mechels schepen Abdrahman Labsir (Open VLD) bloemen en een oorkonde uitgereikt. Nadien volgde er nog een receptie.

7:40