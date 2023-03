Vanochtend bewolking in Mechelen

Vanochtend begint met lichte regen, dit zal rond 5 uur beginnen en ongeveer 2 uur aanhouden. In de loop van de middag wordt het tijdelijk droger. Er wordt een zwakke zuidwestelijke wind verwacht die later op de dag toeneemt, de temperatuur ligt tussen de 4 en 7 graden. Tegen de avond, rond 13 uur, gaat het over in regenachtig.