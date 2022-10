Van springkastelenfun tot griezelplezier: met deze 7 activiteiten in de regio Mechelen vervelen je kinderen zich geen moment tijdens de herfstvakantie

Vosselaar/provincie Antwerpen Opbrengst provinci­aal ambtenaren­bal gaat naar vzw Hachiko: mooie cheque van 8.000 euro voor opleiding van assisten­tie­hon­den

De opbrengst van het jaarlijkse ambtenarenbal in de provincie Antwerpen gaat dit jaar naar de vzw Hachiko. Zij kregen in het vrijetijdshuis De Moer in Vosselaar een cheque van 8.000 euro overhandigd.

26 oktober