Van maanbezoek tot winterwandeling: dit zijn onze tips voor het komende weekend in de regio Mechelen

Mechelen GSM gestolen uit geparkeer­de bestelwa­gen

Op de Zemstbaan in Mechelen heeft een dief een gsm-toestel gestolen. Dat gebeurde na een inbraak in een bestelwagen. Deze stond geparkeerd op een openbare parking. Volgens de politie waren er geen inbraaksporen. Er is nu een onderzoek opgestart.

19 januari