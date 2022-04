Van der Valk hotel verkoopt bijna 1.500 eendjes: 7.500 euro naar strijd tegen darmkanker

Mechelen De Nekker vrij toeganke­lijk tijdens paasverlof, zwemvij­vers zijn open

Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker is vanwege de slechte weersomstandigheden vrij toegankelijk gedurende de hele paasvakantie. Wie een duik wil nemen tijdens herfsttemperaturen kan terecht bij de zwemvijvers, die al geopend zijn. Bij onweer is zwemmen in de vijvers verboden. Verder kan je als bezoeker ook de gezinswandeling en QR-tocht ‘Team Bos’ volgen, je uitleven op de skateramp en laagte-touwenparcours of afspreken met vrienden op het strand en de ligweide.

