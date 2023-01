Van De Broodkruimel tot De Zotte Morgen: bij deze 7 bakkers vind je worstenbrood en appelbollen op Verloren Maandag in Mechelen en de Kempen

Mechelen Bewoners betrappen inbrekers: “Opge­schrikt door het lawaai”

In de Jan Fran Boeckstuynsstraat hebben dieven getracht om in te breken in een woning. De bewoners betrapten de dieven echter. Dat gebeurde wanneer ze werden opgeschrikt door het lawaai dat de inbrekers hadden gemaakt en wanneer de bewoners poolshoogte gingen nemen. “Hierop sloegen de dieven op de vlucht”, klinkt het bij de politiezone Rivierenland. Die stelde vast dat er ook in de aanpalende woning geprobeerd werd om in te breken. Ook hier raakte een raam beschadigd. De daders worden opgespoord.

2 januari