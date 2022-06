Van coronaproduct tot volwaardig festival: Predikheerlijke Zomer biedt meer dan 30 voorstellingen

Puurs-Sint-Amands Spelertjes Kalfort Puursica voetballen, slapen en eten samen tijdens eerste stage: “Goed voor de teamgeest”

Op de terreinen van voetbalclub Kalfort Puursica vindt er dit weekend een voetbalstage, inclusief overnachting, van de zeven- en achtjarige spelers plaats. Het initiatief komt van trainer van de U8 Stijn Prové. De eerste editie van de stage, die Stijn kon verwezenlijken met de steun van lokale sponsors, telt 16 deelnemers. “Om het einde van het seizoen mooi af te sluiten leek het me een goed idee om nog één weekend met elkaar samen te komen”, vertelt Stijn. “Er wordt niet alleen een balletje getrapt, maar er wordt ook samen gegeten, we kijken een film en op het einde van de stage op zondag kunnen ze zich uitleven op twee springkastelen. Overnachten doen we in een tentje op het veld. Deze stage is voor de kinderen een manier om elkaar veel beter te leren kennen, wat de teamgeest alleen maar ten goede komt. De deelnemers krijgen een drinkbus, bal en t-shirt mee naar huis als herinnering.”

12 juni