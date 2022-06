Van bizarre gesprekken over kaas tot aangrijpende verhalen over verslavingen: podcastproject Het Bankje doet twintig locaties aan

Doel van de samenwerking met Creatief Schrijven, Kunstwerkt en zeventig Vlaamse steden en gemeenten is theater en kunst op een laagdrempelige manier tot bij het publiek brengen.

Het concept is simpel: je gaat wandelen of fietsen, pauzeert op een bankje en scant er een QR-code om één van de dialogen te beluisteren. Je vindt ze in het centrum, de dorpen, het Vrijbroekpark en het Tivolipark.

“De dialogen in de podcasts gaan over heel uiteenlopende onderwerpen, van bizarre gesprekken over kaas tot intieme of aangrijpende verhalen over liefde, eenzaamheid of verslavingen”, zegt schepen van Cultuur Björn Siffer.

Meer informatie over de verhalen en locaties is terug te vinden via: mechelen.be/het-bankje. De papieren folder met plannetje is vanaf 1 juli ook af te halen bij UiT in Mechelen en in het Cultuurcentrum.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.