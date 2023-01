Van apocalyptisch uur tot zwarte spiegel: Kaat Van Doren exposeert voor eerst in De Garage

De Garage op zoek naar nieuw elan

‘Romantic Paradox’ is de eerste, nog kleine expo in De Garage sinds de tentoonstellingsruimte voor actuele kunst opnieuw deel uitmaakt van Cultuurcentrum Mechelen en niet meer van Hof van Busleyden. De stad is op zoek naar een artistiek coördinator en een nieuw elan na het vertrek van Koen Leemans. “Dat doen we in nauw en constructief overleg met De Garagisten, een groep van kunstliefhebbers die zich engageert voor hedendaagse kunst in onze Dijlestad”, aldus Cultuurschepen Björn Siffer.