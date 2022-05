Ursulinen kleurt paars als steun voor LGBTQIA-jongeren: “Bij negatieve reacties krijg ik steun”

Mechelen Nederlan­der (25) rijdt rond in bestelwa­gen met 100 flessen lachgas en meer dan 5.000 ballonnen

In de Eikestraat in Mechelen-Noord heeft de politie van Mechelen-Willebroek maar liefst 100 flessen lachgas en in totaal 5.320 ballonnen in beslag genomen. De spullen werden aangetroffen in een bestelwagen.

16 mei