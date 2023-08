Man rijdt 31 kilometer per uur te snel op Zwartzus­ters­vest: “Ik heb mijn rijbewijs nodig voor chemokuur”

Een man uit het Mechelse heeft zich donderdag voor de politierechtbank moeten komen verantwoorden voor een snelheidsovertreding. Vorig jaar werd hij geflitst op de Zwartzustersvest. De man reed 81 kilometer per uur in de bebouwde kom. Het parket hield in haar vordering rekening met het blanco strafregister van de man, maar wees er wel op dat hij wel al verschillende minnelijke schikking heeft opgelopen voor ‘kleinere’ snelheidsovertredingen. “Ik vraag om enige mildheid”, verdedigde de man zichzelf. “Ik ben kankerpatiënt en heb om de twee dagen een chemokuur nodig. Ik moet dan telkens naar het ziekenhuis. Mijn auto is de enige manier om daar te geraken.”