Ucom2bike steunt al 15 jaar goede doelen: “Elk jaar ietwat stress, maar denken niet aan stoppen!”

Ucom2bike werd in 2006 een eerste keer georganiseerd door werknemers van Procter & Gamble. De toertocht voor motorrijders kreeg gaandeweg het gezelschap van een wandeling, scooterrit mountainbiketocht en De Vossen met de Meynen Fietseling.

De verkoop van de Pringles-afdeling aan Kellogg’s verdeelde de initiatiefnemers in 2012 over twee bedrijven, maar ze bleven ervoor gaan, al zijn er dan intussen nog nauwelijks medewerkers van het eerste uur bij.

“Het is een beetje een los concept. Elk jaar hebben we ietwat stress omdat we niet weten hoeveel vrijwilligers we gaan hebben, maar dat blijken er uiteindelijk altijd meer dan voldoende”, lacht trekker Filip Van Hulle.

Ouders

De editie van dit jaar was qua opkomst een beetje een teleurstelling met slechts een duizendtal deelnemers, maar met een opbrengst van in totaal 7.500 euro kan wel weer een mooi bedrag gaan naar de twee goede doelen: Villa Praline en Duchenne Parents Project.

De eerste vzw bouwt in Bonheiden aan een dagcentrum voor personen met een beperking, de tweede zamelt geld in voor onderzoek naar de erfelijke spierziekte. Het geld is meer dan welkom.

“We zijn werkende mensen die ook de zorg voor onze kinderen moeten dragen. Dan schiet er weinig tijd en energie over om zelf acties te ondernemen”, zegt Gerd Cams van Duchenne Parents Project dankbaar.

Schrale Hamme

De overhandiging van de cheques vond niet toevallig plaats in Batteliek in Battel. Brouwerij Het Anker is een nieuwe partner voor de 16de editie. Deze zal voor het tweede jaar op rij plaatsvinden in de Schrale Hamme in Hombeek.

In tegenstelling tot de voorbije editie zal er opnieuw een motortreffen zijn. Meer info: https://www.ucom2bike.be/.

