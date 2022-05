Twintigers krijgen het met elkaar aan de stok na discussie aan verkeerslichten

Willebroek Willebroek Winkelhart trakteert mama’s op ontmoeting met Roel Vanderstuk­ken: “Met bubbels, maar zonder kusjes”

Handelsvereniging Willebroek Winkelhart verwelkomde op zaterdag Roel Vanderstukken voor de actie ‘Kisses and Cava’ op het De Nayerplein. Naar aanleiding van Moederdag op zondag dronk de acteur en zanger een glaasje bubbels of fruitsap mee met de aanwezige mama’s. Van ‘kisses’ kwam er uiteindelijk niets van in huis, tot spijt van de dames. “Covid-19 werpt zich wederom op als pretbederver. We konden in deze tijden aan Roel toch moeilijk vragen om 250 vrouwen te kussen", lacht Wim Jacobs van Willebroek Winkelhart. “Dit is geen nieuwe activiteit, maar door corona lag het wel twee jaar stil. Onder andere Gene Thomas was een bekend gezicht tijdens één van de vorige edities."

7 mei