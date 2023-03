Twintiger wil cocaïne weggooien tijdens politiecontrole, maar wordt weerspannig als politie ingrijpt

De feiten dateren van juni 2021. Hij werd toen tegengehouden door de politie voor een controle. Eerst gaf hij een valse naam op. Slim was dat niet want de naam van de man die hij had opgegeven was de naam van iemand die gekend was voor drugsfeiten. “Ondanks dat meneer zijn handen zichtbaar moest houden, probeerde hij toch iets weg te nemen uit de middenconsole en weg te gooien”, luidde het op zitting. “Hierop greep de politie in. Ze wilden de man controleren, maar hij deed de autodeur op en begon zich weerspannig te gedragen.” Later zou blijken dat wat de man wilde weggooien een bolletje cocaïne was. Tijdens zijn later verhoor gaf hij alles toe. Behalve de weerspannigheid. “Hij heeft geen fysiek geweld gebruikt”, luidde het bij de advocaat van de 26-jarige. “Hij wou gewoon die drugs weggooien.” De raadsman van de jongeman vroeg een straf met probatie-uitstel. Of hij die na 25 eerdere veroordelingen nog gaat krijgen, weten we op 5 april