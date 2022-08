Twintiger riskeert 20 maanden cel voor diefstal: “Op moment van de diefstal was hij amper twaalf dagen vrij”

De diefstal bij kledingzaak Tiffanys in de Mechelse winkelstraat De Bruul werd opgemerkt door de winkelbediende zelf. Zij zag hoe de man met één kledingstuk naar de pashokjes ging en er daar drie andere kledingstukken probeerde in te wikkelen in aluminumfolie en te verstoppen in zijn rugzak.