Twintiger krijgt werkstraf nadat hij gehuurde goederen verkocht

Mechelen Den Brillenman lanceert project ‘Eyes For Mongolië’: “300 kinderen krijgen nieuwe bril”

‘Eyes For Mongolië’, zo heet het nieuwe project van Koen ‘Den Brillenman Van Pottelbergh. “We reizen met onze organisatie ‘Eyes For The World’ naar Mongolië, waar we 300 kinderen gratis een bril kunnen schenken. De monturen zijn uitgerust met onze nieuwe ‘EyeSnap Technology’.”

1 mei