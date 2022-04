Twintiger krijgt straf met gedeeltelijk probatie-uitstel voor drugshandeltje

Regio Mechelen-Lier IVAREM komt met compostac­tie: “Gratis tuinhand­schoe­nen bij aankoop compost”

IVAREM lanceerde vandaag de compostactie ‘Met compost steek je een spons in de grond’. Tijdens de compostactie van april krijg je bij de aankoop van een zak compost of compost in bulk in één van de 12 recyclageparken een gratis paar tuinhandschoenen.

4 april