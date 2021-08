Twintiger in levensgevaar na vechtpartij aan hogeschool Thomas More: 23-jarige verdachte aangehouden op verdenking van poging doodslag

De vechtpartij speelde zich zondagavond af ter hoogte van een bushokje aan de Thomas More hogeschool. Om een nog onduidelijke reden geraakten twee jongeren in conflict met het slachtoffer. Tijdens wat duw- en trekwerk kwam de twintiger ten val. Daarbij raakte hij zwaargewond aan het hoofd. Enkele mensen in de buurt grepen meteen in, boden de eerste hulp aan en verwittigde ook de hulpdiensten. Naast een ambulance kwam ook een MUG-arts ter plaatse.

Kritieke toestand

De twintiger was er erg aan toe. Hij werd naar verluidt ter plaatse gereanimeerd. Eens stabiel werd de twintiger overgebracht naar het ziekenhuis. Daar vecht hij momenteel nog steeds voor zijn leven. Terwijl de medische diensten zich ontfermden over de twintiger, arresteerde de lokale politie van Mechelen-Willebroek twee jongeren van 19 en 23 jaar oud. Het duo werd meegenomen naar het politiekantoor voor verhoor. Ook de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket werd ingelicht.

Voorlopig is er nog maar weinig bekend over de vechtpar­tij. Er heerst nog heel wat onduide­lijk­heid.

Zij bevestigen de feiten, maar woordvoerster Lieselotte Claessens kan voorlopig nog maar weinig details kwijt. “Momenteel is er nog veel onduidelijkheid”, klinkt het bij parketwoordvoerster Claessens. “Voorlopig is enkel geweten dat twee jongeren slaags raakten met een derde jongeman. Over een mogelijk motief is voorlopig nog niets geweten.” Of ook de verwondingen rechtstreeks afkomstig zijn van de vechtpartij tussen de twee jongeren en het slachtoffer, is nog niet bekend. Mogelijk liep het slachtoffer zijn verwondingen op na een valpartij tijdens het gevecht.