Twintiger heeft rijbewijs nog maar 3 maanden, maar mag het opnieuw inleveren: “Hij reed onder invloed van drugs en alcohol”

Van deze chauffeurs waren 35 chauffeurs onder invloed van alcohol, hadden 3 chauffeurs drugs gebruikt en was één chauffeur - net zoals de twintiger - onder invloed van beiden. “8 chauffeurs moesten hun rijbewijs onmiddellijk inleveren voor vijftien dagen”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. Eén ervan was dus de twintiger. Hij had zijn rijbewijs nog maar net behaald en had het nog maar sinds midden december in zijn bezit. Omdat hij het rijbewijs bovendien niet op zak had, werd er beslist om zijn auto in beslag te nemen.

Auto in beslag

Bij een andere chauffeur - hij had niet enkel 0,8 promille in zijn bloed, maar was ook nog invloed van cocaïne en cannabis - werd de wagen ook in beslag genomen. Deze chauffeur had zijn rijbewijs eveneens niet op zak. “Het was overigens niet de eerste keer dat deze chauffeur tegen de lamp liep. Zowel in mei als in december 2022 werd hij al eens betrapt onder invloed van drugs én alcohol”, gaat Van de Sande verder. “Bovendien schond hij ook nog een keer zijn voorwaarden na een veroordeling waarbij de rechter hem een drugsverbod had opgelegd.”

Gebruikershoeveelheid

Tijdens het doorzoeken van zijn auto vond de politie tot slot ook nog een gebruikershoeveelheid. Naast de 8 chauffeurs die hun rijbewijs moesten inleveren voor vijftien dagen, moesten 20 chauffeurs dat doen voor drie uren en leverden 11 chauffeurs hun rijbewijs nog in voor zes uren. Eén persoon werd opgemerkt op de R6 in Mechelen. Hij had probeerde de alcoholcontrole te ontlopen nadat hij zich had geparkeerd op de pechstrook van de R6. Hij kreeg naast een rijverbod ook nog een boete omdat hij zich geparkeerd had op een autoweg.

De alcohol- en drugscontroles kaderden binnen het verkeersactieplan van de politiezone.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.