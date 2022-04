Twintiger filmde seks tussen minderjarige en vriend, parket eist 10 maanden voor het maken van kinderporno: “Hij had op dat moment niet het besef dat hij iets verkeerd aan het doen was”

Mechelen Van der Valk hotel verkoopt bijna 1.500 eendjes: 7.500 euro naar strijd tegen darmkanker

Het Van der Valk hotel in Mechelen verkocht bijna 1.500 badeendjes voor de vzw Stop Darmkanker. De actie bracht 7.500 euro op voor het goede doel. Gasten van het hotel konden de voorbije weken aan de receptie of online een badeendje aankopen, op zondag vond er in het hotel zelf nog brunch plaats als afsluiter van de actie. Sterrenrestaurant Centpourcent uit Sint-Katelijne-Waver was de grootste sponsor en kocht 250 eendjes aan. Aan de actie hingen ook een aantal prijzen vast. Onder andere een overnachting in het hotel en tickets van KV Mechelen, Cinema Lumière Mechelen en Rederij Malinska behoorden tot de prijzen.

4 april