Twintiger die slaapplaats zocht in schuur krijgt 6 maande met uitstel voor poging diefstal

De jongeman werd in maart 2022 opgepakt. Dit nadat een vrouw in de Sint-Lambertuslaan in Muizen bij Mechelen werd opgeschrikt door lawaai in haar schuur en een onbekende man had aangetroffen. Wanneer de politie ter plaatse kwam, konden zij de onbekende man identificeren als de 22-jarige. Hij werd opgepakt. Nadat er in zijn gsm enkele foto’s werden aangetroffen van wapens, werd een er huiszoeking uitgevoerd.