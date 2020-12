Twintiger die na patsergedrag aan WODCA-controle onder invloed van drugs een politiecombi ramde en crashte; is aangehouden: “Geen rijbewijs en drugs gevonden in zijn auto én woning"

MechelenDe chauffeur (24) die vrijdagavond een WODCA-controle ontvluchtte in Mechelen en ruim 20 kilometer verderop crashte in Wilrijk had geen rijbewijs. Dat zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande daags na de klopjacht. “De chauffeur bleek ook onder invloed te zijn van drugs”, luidt het. In de loop van zaterdag werd hij aangehouden door de onderzoeksrechter. In zijn wagen en bij hem thuis werden zakjes cannabis gevonden.